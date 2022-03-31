Аналитик оценил вероятность компромисса между Россией и Украиной

Аналитик Цинсун допустил, что Запад подорвет шансы на компромисс между Москвой и Киевом

Младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Вань Цинсун заявил, что Россия и Украина в течение крайнего раунда переговоров послали позитивный сигнал о возможности урегулирования ситуации, сообщает РИА Новости.

Цинсун заявил, что наибольшего внимания в состоявшихся переговорах заслуживает «относительно позитивный сигнал о продолжении политического урегулирования конфликта». По его мнению, атмосфера переговоров не была напряженной. Стороны стремились обсуждать сделку, чтобы достичь конкретных результатов.

Аналитик добавил, что Запад продолжает эскалацию «экономической и финансовой войны» против России и наращивают военную помощь Украине. В этом контексте специалист оценил вероятность компромисса между Москвой и Киевом и допустил, что западные страны подорвут шансы на урегулирование конфликта. По его мнению, «всестороннее мирное урегулирование российско-украинского конфликта будет длительным и трудным процессом».

Цинсун допустил, что Китай может стать посредником в российско-украинском диалоге, если это будет способствовать разрядке нынешнего кризиса. «Кроме того, Россия не хочет попасть в сильную зависимость от Китая, чтобы ее действия в конечном итоге были ограничены», — отметил он.

29 марта во дворце Долмабахча в Стамбуле состоялись переговоры России и Украины. Встреча стартовала с беседы тет-а-тет между главой российской делегации Владимиром Мединским и председателем фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией.