Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Аналитик оценил вероятность компромисса между Россией и Украиной

Аналитик Цинсун допустил, что Запад подорвет шансы на компромисс между Москвой и Киевом

Фото: Pixabay

Младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Вань Цинсун заявил, что Россия и Украина в течение крайнего раунда переговоров послали позитивный сигнал о возможности урегулирования ситуации, сообщает РИА Новости.

Цинсун заявил, что наибольшего внимания в состоявшихся переговорах заслуживает «относительно позитивный сигнал о продолжении политического урегулирования конфликта». По его мнению, атмосфера переговоров не была напряженной. Стороны стремились обсуждать сделку, чтобы достичь конкретных результатов.

Аналитик добавил, что Запад продолжает эскалацию «экономической и финансовой войны» против России и наращивают военную помощь Украине. В этом контексте специалист оценил вероятность компромисса между Москвой и Киевом и допустил, что западные страны подорвут шансы на урегулирование конфликта. По его мнению, «всестороннее мирное урегулирование российско-украинского конфликта будет длительным и трудным процессом».

Материалы по теме:
По-братски. Китай и Индия поддержали Россию в украинском кризисе. Что они рассчитывают получить взамен?
По-братски.Китай и Индия поддержали Россию в украинском кризисе. Что они рассчитывают получить взамен?
21 марта
«Будет непросто» Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
«Будет непросто»Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
5 марта

Цинсун допустил, что Китай может стать посредником в российско-украинском диалоге, если это будет способствовать разрядке нынешнего кризиса. «Кроме того, Россия не хочет попасть в сильную зависимость от Китая, чтобы ее действия в конечном итоге были ограничены», — отметил он.

29 марта во дворце Долмабахча в Стамбуле состоялись переговоры России и Украины. Встреча стартовала с беседы тет-а-тет между главой российской делегации Владимиром Мединским и председателем фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ФАС России запланировала отказаться от валютных договоров
В Госдуме назвали «личным горем» Киева нежелание признавать Крым
Жена российского игрока НХЛ оценила переезд в США фразой «мучилась и страдала»
Мадуро заявил о построении новой финансовой системы странами БРИКС
Аналитик оценил вероятность компромисса между Россией и Украиной
Россиянин побывал в Таиланде и назвал лучший курорт для «суперэкономного» отдыха
Лавров назвал неприемлемым размещение инфраструктуры НАТО в Центральной Азии
Сложности с упаковкой в России связали с ассортиментом в магазинах
Квартира Зеленского в Крыму попадет под национализацию
Собака ударила хозяйку лапой и спасла от смертельной болезни
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.