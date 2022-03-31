Российский губернатор напомнил совет Жириновского для США об уходе с Украины

Глава Хабаровского края Дегтярев напомнил совет Жириновского для США об уходе с Украины

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев опубликовал в своем Telegram-канале совет от председателя ЛДПР Владимира Жириновского, который тот дал США, об уходе с Украины.

Как отмечал лидер партии, американцам необходимо вовремя сделать правильные выводы и «убраться к черту из всех стран мира». Так, вслед за Афганистаном следует уйти и с Украины, чтобы «и там не повторился сценарий Кабула, а украинским чиновникам не пришлось бежать, цепляясь за бамперы американских машин, уходящих на запад», написал российский губернатор, приведя цитаты из книги Жириновского «Пророк 2.0».

Кроме того, политик подчеркивал, что нет необходимости укорять экс-президента США Дональда Трампа или действующего американского лидера Джо Байдена в поспешном выводе войск. «По-другому и не получается. Под оркестр, что ли, уходить? Теперь США нужно вывести остатки войск с Ближнего Востока и спокойно остаться на своем дальнем берегу, жить как Канада или Австралия», — напомнил высказывания лидера ЛДПР Дегтярев.

Ранее губернатор Хабаровского края вспомнил предсказание Жириновского о Байдене. Политик охарактеризовал американского лидера как президента по сценарию. «Управляемый пожилой человек, может, действительно плохо соображающий», — отмечал политик.