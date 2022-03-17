Российский губернатор поделился предсказанием Жириновского о будущем США

Дегтярев поделился мнением Жириновского о том, что Байден является президентом по сценарию

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев вспомнил предсказание председателя ЛДПР Владимира Жириновского о будущем США, а также об американском лидере Джо Байдене. Его он опубликовал в своем Telegram.

Политик охарактеризовал Байдена как президента по сценарию. «Управляемый пожилой человек, может, действительно плохо соображающий. Ему дали задание: сегодня что-нибудь расскажи про Китай, завтра — долбани по Сирии, потом — оскорбляй руководство России. И он это делает», — цитирует Жириновского Дегтярев.

По физическому состоянию Байден не должен быть президентом, его заставили это сделать, чтобы он озвучивал мысли, необходимые группировке, которая за ним стоит, уточнил лидер ЛДПР. Кроме того, о будущем США политик высказывался категорично. «Америке — конец. Это нормально. Когда-то Франция была на первом месте, потом — Германия. Теперь пришло время Америке сходить с Олимпа», — заключил Жириновский.

Ранее Дегтярев поделился предсказанием Жириновского о будущем Украины. Глава региона рассказал, что работал над книгами о предсказаниях Жириновского. В первую из них — «Пророк в своем Отечестве» — вошли сбывшиеся высказывания лидера ЛДПР с 1989 по 2015 годы. Во второй книге «Пророк 2.0» собраны уже начавшие сбываться пророчества за 2015-2021 годы, уточнил губернатор.