Дегтярев поделился предсказанием Жириновского о будущем Украины

Дегтярев поделился предсказанием Жириновского о том, что Украины не будет

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поделился предсказанием лидера ЛДПР Владимира Жириновского о будущем Украины. Его он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Зеленский — последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины», — цитирует Дегтярев Жириновского.

По его словам, председатель партии произнес эти слова весной 2021 года.

Губернатор Хабаровского края работал над книгами о предсказаниях Жириновского. Он рассказал, что в первую из них — «Пророк в своем Отечестве» — вошли сбывшиеся высказывания лидера ЛДПР с 1989 по 2015 годы. Книга была издана в 2015 году, в 2021 ее переиздали, добавил Дегтярев.

«А во второй "Пророк 2.0" собраны уже начавшие сбываться пророчества за 2015-2021 годы», — написал губернатор в социальной сети. Он уточнил, что в сборнике опубликовано высказывание политика о будущем Украины.

Ранее в интернете стала популярной видеозапись, где Жириновский во время выступления в Госдуме намекнул на начало военных действий 22 февраля. «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду. Он не будет мирным», — добавил тогда политик. Впоследствии Дегтярев назвал лидера ЛДПР пророком.

Политолог Константин Калачев объяснил слова Жириновского символикой. У России есть некие символические даты, и Жириновский тонко чувствовал эту символику, считает он.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.