В ДНР рассказали об уничтожении украинских вертолетов из трофейных Stinger

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении двух вертолетов ВСУ из трофейных ПЗРК Stinger

Силы Донецкой народной республики уничтожили два украинских вертолета Ми-8 из трофейных переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

По данным ведомства, успешное применение захваченной иностранной техники произошло 31 марта неподалеку от Мариуполя. Вертолеты ВСУ двигались на предельно низкой высоте, когда были обнаружены расчетом бойцов Народной милиции.

«В результате умелых действий наших защитников потери националистов составили до 40 человек убитыми, двое захвачены в плен», — рассказали в пресс-службе ведомства. Другие подробности инцидента пока не приводятся.

Ранее стало известно, что глава ДНР Денис Пушилин распорядился создать новую администрацию Мариуполя. Ей будет поручено выстроить работу территориальных органов и наладить жизнедеятельность города.