Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Найдена самая далекая за все время наблюдений звезда

Датские ученые обнаружили на телескопе Хаббл самую далекую за все время наблюдений звезду

Фото: Dotted Zebra / Legion-media.ru

Космический телескоп Хаббл нашел самую далекую за все время наблюдений звезду, которую назвали Эарендель. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Обнаружить эту звезду астрономам из датского Института Нильса Бора удалось благодаря случайному массивному скоплению галактик. По мнению ученых, звезда от 50 до 500 раз массивнее Солнца, а также ярче его в миллионы раз. Обычные методы обнаружения космических объектов в этом случае малоприменимы, поскольку расстояние в 28 миллиардов световых лет крайне существенно, поэтому специалисты использовали гравитационную линзу.

Материалы по теме:
Космический рывок Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
Космический рывокПосадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
9 января
Поднимет все. Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
Поднимет все.Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
9 августа

Астрономы считают, что исследование Эарендель позволит изучить самую раннюю Вселенную. Ведь исследование дальних космических объектов иллюстрирует их состояние в далеком прошлом. Наблюдения в высоком разрешении позволят нам понять из чего состояли самые первые галактики.

Ранее телескоп Хаббл вместе с комплексом радиотелескопов ALMA зафиксировали последнюю стадию жизни углеродной звезды V Hydrae. На снимках можно проследить шесть медленно расширяющихся колец и две необычные структуры в форме песочных часов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Стало известно о плане Германии национализировать дочки российских компаний
СК предъявил обвинение в геноциде русскоязычного населения 22 украинским военным
Бастрыкин назвал главную причину гибели мирного населения на Украине
Тату-мастер рассказала о «мерзком» инциденте во время сеанса из-за прыща клиента
Пожар на нефтебазе в Белгороде сняли на видео
Австралия пообещала прислать Украине несколько бронетранспортеров
Посольству Словении в Киеве пришлось снять флаг из-за сходства с российским
Российский врач назвал способствующие набору лишнего веса фрукты и ягоды
Организаторы антипремии «Золотой малины» отозвали награду Брюсу Уиллису
При пожаре на российской нефтебазе пострадали люди
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.