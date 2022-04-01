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Назван самый обедневший российский миллиардер

Капитал совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова уменьшился на 17,4 миллиарда долларов

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Суммарное состояние богатейших российских бизнесменов снизилось с начала года на 50,1 миллиарда долларов, подсчитали РИА Новости на основе данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Больше всех (в четыре раза) обеднел совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Его капитал уменьшился на 17,4 миллиарда долларов. На втором месте по этому показателю назван основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Он потерял 5,7 миллиарда долларов, совладелец «Новатэка» Леонида Михельсона — 4,9 миллиарда долларов.

Капитал владельца «Норникеля» Владимир Потанин с начала года снизился на 1,47 миллиарда долларов, Романа Абрамовича — на 3,6 миллиарда долларов, Геннадия Тимченко — на 6,03 миллиарда.

Ранее стало известно, что вице-президент «Лукойла», президент футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун потерял 99 процентов состояния. В российском рейтинге Forbes он ранее занимал 16-е место с состоянием 11,1 миллиарда долларов.

На фоне напряженной геополитической обстановки из-за ситуации вокруг Украины российские миллиардеры потеряли почти 28 миллиардов долларов, подсчитал ранее Forbes.

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Платон Щукин
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