Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США распространят «высококачественные книги» американских авторов в Киргизии

Власти США профинансируют популяризацию американской литературы в Киргизии

Фото: Sergey Ponomarev / AP

Власти США захотели профинансировать программу, предполагающую популяризацию американской литературы в Киргизии. Об этом сообщает Russia Today.

Как следует из описания соответствующего гранта, данная инициатива подразумевает, помимо прочего, перевод и распространение «высококачественных книг» американских авторов на киргизском языке. В частности, предлагается популяризировать литературу на темы, связанные с наукой и технологиями, защитой окружающей среды и экономикой.

Предполагается, что данная программа поможет американским властям укрепить отношения с министерствами и официальными лицами республики. Размер финансирования составит от 15 тысяч до 30 тысяч долларов. Количество грантов не уточняется.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США профинансирует популяризацию американской культуры в Таджикистане с помощью музыки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Украинские вертолеты обстреляли нефтебазу в Белгороде
В России подготовили док для «Адмирала Кузнецова»
Россия решила ускоренно избавлять Крым от мусора
В Минобороны сообщили о проведении учений с боевыми стрельбами на Курилах
США распространят «высококачественные книги» американских авторов в Киргизии
Российский регион столкнулся с подорожанием угля из-за Азии
Камеры зафиксировали момент обстрела нефтебазы в Белгороде вертолетами ВСУ
Будущий отец принес игровую приставку в родильную палату партнерши
Раскрыт вес экипировки московских пожарных
Появилось видео взрыва на нефтебазе в Белгороде
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.