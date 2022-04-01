США распространят «высококачественные книги» американских авторов в Киргизии

Власти США профинансируют популяризацию американской литературы в Киргизии

Власти США захотели профинансировать программу, предполагающую популяризацию американской литературы в Киргизии. Об этом сообщает Russia Today.

Как следует из описания соответствующего гранта, данная инициатива подразумевает, помимо прочего, перевод и распространение «высококачественных книг» американских авторов на киргизском языке. В частности, предлагается популяризировать литературу на темы, связанные с наукой и технологиями, защитой окружающей среды и экономикой.

Предполагается, что данная программа поможет американским властям укрепить отношения с министерствами и официальными лицами республики. Размер финансирования составит от 15 тысяч до 30 тысяч долларов. Количество грантов не уточняется.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США профинансирует популяризацию американской культуры в Таджикистане с помощью музыки.