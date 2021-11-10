США выдадут таджикам тысячи долларов за исполнение американских песен

Госдепартамент США профинансирует популяризацию американской культуры в Таджикистане с помощью музыки, передает телеканал RT.

Согласно документу, цель проекта — решить проблему нехватки знаний об американской культуре и музыке среди таджиков. В обязанности привлеченных к проекту подрядчиков, к примеру, может войти организация конкурса исполнителей американских песен в Таджикистане. В гранте уточняется, что тексты композиций должны нести позитивный смысл, в них не допускается нецензурная лексика.

Кроме того, Госдепартамент выдаст артистам средства для записи их выступлений в студии. Эти песни будут «предоставлены публике» бесплатно. Победителя конкурса ждет тур по крупным городам Таджикистана. Вашингтон намерен развить среди конкурсантов и их аудитории «более сильную симпатию к американской музыке и культуре».

Минимальный размер гранта составит 15 тысяч долларов, максимальный — 40 тысяч. Подать заявку на получение финансирования могут некоммерческие, неправительственные организации и организации гражданского общества.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США выделит средства на финансирование программ «по поддержке свободы слова и независимых СМИ» в Киргизии. Участникам проекта достанется от 10 до 50 тысяч долларов.