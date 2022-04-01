В России с 1 апреля начался весенний призыв в вооруженные силы

С 1 апреля в России начался весенний призыв в армию. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Всего в период с 1 апреля по 15 июля 2022 года на военную службу в Вооруженные силы и другие силовые структуры страны призовут 134,5 тысячи россиян в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе.

Как рассказал министр обороны России Сергей Шойгу, это меньше, чем в прошлом году. Он также поручил начать отправку новобранцев в войска в третьей декаде мая, сообщает «Интерфакс». Глава Минобороны заявлял, что призывников не будут отправлять «ни в какие горячие точки».

В 2021 году отправка новобранцев в воинские части в ходе весеннего призыва началась с 15 апреля. Тогда, согласно указу президента, на военную службу были призваны 134 650 человек.