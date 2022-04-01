Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России начался весенний призыв в армию

В России с 1 апреля начался весенний призыв в вооруженные силы

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

С 1 апреля в России начался весенний призыв в армию. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Всего в период с 1 апреля по 15 июля 2022 года на военную службу в Вооруженные силы и другие силовые структуры страны призовут 134,5 тысячи россиян в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе.

Как рассказал министр обороны России Сергей Шойгу, это меньше, чем в прошлом году. Он также поручил начать отправку новобранцев в войска в третьей декаде мая, сообщает «Интерфакс». Глава Минобороны заявлял, что призывников не будут отправлять «ни в какие горячие точки».

В 2021 году отправка новобранцев в воинские части в ходе весеннего призыва началась с 15 апреля. Тогда, согласно указу президента, на военную службу были призваны 134 650 человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
В МИД Украины увидели усталость некоторых стран от антироссийских санкций
Белый дом прокомментировал заявления о причастности сына Байдена к коррупции
Минпромторг предложил ФНС отменить чеки
Белла Торн пришла на премьеру фильма в платье с иллюзией голого тела
В Великобритании оценили шансы России на проведение чемпионата Европы по футболу
Южная Корея отменила визы для россиян
Зеленский издал указ о создании двух военных администраций в Донбассе
Европе предрекли проблемы в случае отказа платить за российский газ в рублях
Грузия поддержала санкции против России
США захотели уговорить Китай и Индию высвободить нефть из резервов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.