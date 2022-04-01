Кремль назвал отъем российской собственности на Западе бандитским

Песков заявил, что на Западе происходит бандитский отъем российской собственности

На Западе происходит бандитский отъем собственности России, в том числе и частной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Бандитский отъем собственности, который происходит. Отъем средств на банковских счетах, частной собственности и так далее, и тому подобное», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что сейчас происходят бандитские и незаконные действия в отношении российских резервов. При этом, если на Западе начнут прорабатывать вопросы национализации, то «это не сулит ничего хорошего», добавил Песков.

Ранее стало известно, что Министерство экономики Германии разрабатывает план, по которому могут быть экспроприированы и национализированы дочерние компании «Газпрома» и «Роснефти».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).