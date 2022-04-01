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Кремль назвал отъем российской собственности на Западе бандитским

Песков заявил, что на Западе происходит бандитский отъем российской собственности

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

На Западе происходит бандитский отъем собственности России, в том числе и частной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Бандитский отъем собственности, который происходит. Отъем средств на банковских счетах, частной собственности и так далее, и тому подобное», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что сейчас происходят бандитские и незаконные действия в отношении российских резервов. При этом, если на Западе начнут прорабатывать вопросы национализации, то «это не сулит ничего хорошего», добавил Песков.

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Никита Абрамов
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