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Россиян захотели защитить от одного из рисков лишиться жилья

Минэкономразвития предложило защитить россиян от потери жилья из-за банкротства продавца

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Покупателей жилья в России захотели защитить от одного из рисков лишиться недвижимости. Минэкономразвития разработало законопроект, который позволит россиянам сохранить имущество при банкротстве продавца, пишет «Российская газета».

Согласно предложенным правилам, отданные за покупку квартиры средства будут передаваться непосредственно гражданину, минуя конкурсную массу компании-должника. Подразумевается, что покупатель, получив потраченную сумму, сможет реализовать право на жилище — приобрести другую пригодную для размещения семьи недвижимость. В Минэкономразвития уточнили, что такой порядок будет действовать, если объект является единственным жильем россиян.

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Кроме того, до получения средств, а также до полугода после продажи с торгов семья будет иметь право жить в этой квартире. Как отметили в ведомстве, минимальная цена квартиры при продаже с торгов должна как минимум на 30 процентов превышать сумму, которую заплатил нынешний владелец жилья — если за эту сумму продать объект не удастся, то торги отменят, а недвижимость останется у тех же собственников.

Исключением станут случаи, когда хозяин квартиры получил ее бесплатно или за сумму, заведомо недостаточную для приобретения жилья на территории любого региона России. В этом случае арбитражный суд вправе признать сделку недействительной и выселить владельца.

Поводом для создания законопроекта стал случай в Санкт-Петербурге, когда мужчину собрались лишить единственного, хоть и роскошного, жилья. Элитную квартиру россиянин дешево купил у банка, но на момент заключения сделки не знал о финансовых проблемах организации.

Нина Ташевская
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