В Белгороде обстреляли здание типографии «Константа»

Здание типографии «Константа» обстреляли в Белгороде. Об этом заявил директор предприятия, сообщается в Telegram-канале «Белгород №1» в пятницу, 1 апреля.

Инцидент произошел в районе 5:30 утра по местному времени. В результате оказались повреждены отопление и один из офисов типографии. Другие обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

По данным Telegram-канала Baza, обстрел могли совершить те же украинские вертолеты, которые ранее нанесли удар по белгородской нефтебазе.

1 апреля стало известно, что украинские войска обстреляли нефтебазу в российском Белгороде.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, два боевых вертолета Вооруженных сил Украины зашли на территорию России на низкой высоте. Гладков заверил, что местному населению ничего не угрожает.