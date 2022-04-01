Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Бастрыкин поручил следователям заняться пойманным под Киевом офицером СБУ

СКР предъявит обвинение в преступлениях задержанному Росгвардией под Киевом офицеру СБУ

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил подчиненным провести оперативные мероприятия с высокопоставленным офицером Службы безопасности Украины (СБУ), задержанным Росгвардией в Киевской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

С учетом полученных доказательств ему будет предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений. По данным Росгвардии, задержанный координировал работу украинских диверсантов.

Следствие будет просить суд о заключении его под стражу.

31 марта Росгвардия сообщила о поиске сотрудника СБУ при досмотре жилого дома. В его квартире были найдены семь единиц огнестрельного оружия, в том числе модернизированный автомат Калашникова. Также были изъяты свыше 240 патронов разного калибра.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал денацификацию и демилитаризацию Украины. После этого ряд западных стран ввели санкции против Москвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Путину доложили о ситуации в Белгороде
Дагестанского блогера-миллионника Запирова взяли под стражу за аферы
Гражданина Германии обвинили в шпионаже в пользу России
В Совфеде нашли желающий выйти из состава Грузии по примеру Южной Осетии регион
Московские поликлиники заработают по-новому
Врач из США тайком оплодотворил пациентку своей спермой
Даня Милохин станет ведущим шоу на ТНТ
В Чечне разрешили Депардье не извиняться за слова о спецоперации
Крупнейшую игровую выставку отменят
Мединский подтвердил проведение российско-украинских переговоров в видеоформате
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.