Бастрыкин поручил следователям заняться пойманным под Киевом офицером СБУ

СКР предъявит обвинение в преступлениях задержанному Росгвардией под Киевом офицеру СБУ

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил подчиненным провести оперативные мероприятия с высокопоставленным офицером Службы безопасности Украины (СБУ), задержанным Росгвардией в Киевской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

С учетом полученных доказательств ему будет предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений. По данным Росгвардии, задержанный координировал работу украинских диверсантов.

Следствие будет просить суд о заключении его под стражу.

31 марта Росгвардия сообщила о поиске сотрудника СБУ при досмотре жилого дома. В его квартире были найдены семь единиц огнестрельного оружия, в том числе модернизированный автомат Калашникова. Также были изъяты свыше 240 патронов разного калибра.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал денацификацию и демилитаризацию Украины. После этого ряд западных стран ввели санкции против Москвы.