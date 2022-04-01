США предложили российским ценным бумагам вернуться домой

Американский Bank of New York Mellon собирает заявки на обмен расписок на российские акции

Bank of New York Mellon (BNY Mellon) первым из крупнейших эмитентов депозитарных расписок (ADR и GDR) на российские акции предложил обменять их на локальные бумаги (обращающиеся на отечественных биржах), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Решение с 30 марта начать сбор заявок инвесторов на конвертацию российских ADR и GDR было принято в условиях остановки торгов на них. BNY Mellon является эмитентом по программам ADR и GDR российских компаний.

ADR (американская депозитарная расписка) является номинированной в долларах производной ценной бумагой на акции иностранной компании, размещенные в американском банке-депозитарии. GDR (глобальная депозитарная расписка) представляет собой аналог ADR, который может обращаться в нескольких странах. Требования к GDR строже и стоимость их размещения дороже, чем у ADR.

Решение банка касается 31 выпуска депозитарных расписок 16 российских эмитентов. При этом в случае обмена свыше 500 тысяч бумаг BNY Mellon затребует выплату комиссии до поступления акций домой в Россию. Банком, осуществляющим хранение в России ценных бумаг в рамках данной конвертации, является Райффайзенбанк. По словам источника «Ъ», он остается последним финансовым учреждением в отечественном правовом поле, обслуживающим клиентов в России и за рубежом.

Вместе с тем у держателей депозитарных расписок независимо от резидентства возникнут сложности при их конвертации на этапе получения российских акций, за исключением случая, если у клиента есть счет в депозитарии Райффайзенбанка. Ранее Euroclear (бельгийская компания по учету и расчетам сделок с ценными бумагами) ограничила прием подобных бумаг на свои счета. Как заявил глава дирекции по работе с акциями УК «Альфа-капитал» Эдуард Харин, связь Euroclear с Национальным расчетным депозитарием (центральный депозитарий России по учету ценных бумаг) заморожена и инвесторы не смогут перевести акции на российскую биржу.

По мнению руководителя отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александра Дорожкина, иностранные инвесторы, которым запрещено иметь счета в российских банках, откажутся от предложения BNY Mellon. Генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков утверждает, что для российских инвесторов это возможность разморозить доступ к бумагам.

В перспективе решения о конвертации депозитарных расписок в российские акции могут принять другие банки-депозитарии, такие как Сitigroup, JP Morgan, Bank of America. По словам Третьякова, они могут последовать примеру BNY Mellon, чтобы избавиться от статуса администратора программ ADR, которые из прибыльного и устойчивого бизнеса превратились в головную боль и репутационный риск.

Ранее сам банк приостановил вложения в российские ценные бумаги. Американские власти ввели против России многочисленные санкции, усложнившие инвестиционную деятельность и лишившие многие банки возможности осуществлять переводы в некоторых валютах, включая доллар США.