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США предложили российским ценным бумагам вернуться домой

Американский Bank of New York Mellon собирает заявки на обмен расписок на российские акции

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Bank of New York Mellon (BNY Mellon) первым из крупнейших эмитентов депозитарных расписок (ADR и GDR) на российские акции предложил обменять их на локальные бумаги (обращающиеся на отечественных биржах), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Решение с 30 марта начать сбор заявок инвесторов на конвертацию российских ADR и GDR было принято в условиях остановки торгов на них. BNY Mellon является эмитентом по программам ADR и GDR российских компаний.

ADR (американская депозитарная расписка) является номинированной в долларах производной ценной бумагой на акции иностранной компании, размещенные в американском банке-депозитарии. GDR (глобальная депозитарная расписка) представляет собой аналог ADR, который может обращаться в нескольких странах. Требования к GDR строже и стоимость их размещения дороже, чем у ADR.

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Решение банка касается 31 выпуска депозитарных расписок 16 российских эмитентов. При этом в случае обмена свыше 500 тысяч бумаг BNY Mellon затребует выплату комиссии до поступления акций домой в Россию. Банком, осуществляющим хранение в России ценных бумаг в рамках данной конвертации, является Райффайзенбанк. По словам источника «Ъ», он остается последним финансовым учреждением в отечественном правовом поле, обслуживающим клиентов в России и за рубежом.

Вместе с тем у держателей депозитарных расписок независимо от резидентства возникнут сложности при их конвертации на этапе получения российских акций, за исключением случая, если у клиента есть счет в депозитарии Райффайзенбанка. Ранее Euroclear (бельгийская компания по учету и расчетам сделок с ценными бумагами) ограничила прием подобных бумаг на свои счета. Как заявил глава дирекции по работе с акциями УК «Альфа-капитал» Эдуард Харин, связь Euroclear с Национальным расчетным депозитарием (центральный депозитарий России по учету ценных бумаг) заморожена и инвесторы не смогут перевести акции на российскую биржу.

По мнению руководителя отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александра Дорожкина, иностранные инвесторы, которым запрещено иметь счета в российских банках, откажутся от предложения BNY Mellon. Генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков утверждает, что для российских инвесторов это возможность разморозить доступ к бумагам.

В перспективе решения о конвертации депозитарных расписок в российские акции могут принять другие банки-депозитарии, такие как Сitigroup, JP Morgan, Bank of America. По словам Третьякова, они могут последовать примеру BNY Mellon, чтобы избавиться от статуса администратора программ ADR, которые из прибыльного и устойчивого бизнеса превратились в головную боль и репутационный риск.

Ранее сам банк приостановил вложения в российские ценные бумаги. Американские власти ввели против России многочисленные санкции, усложнившие инвестиционную деятельность и лишившие многие банки возможности осуществлять переводы в некоторых валютах, включая доллар США.

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Платон Щукин
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