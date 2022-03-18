Сбер из-за санкций прекратил проводить переводы физлиц в пяти валютах

Из-за введенных санкций Сбер перестал проводить переводы физлиц в пяти валютах

На фоне введения санкций в Сбере прекратили проводить переводы физических лиц в пяти валютах. О том, как ограничения повлияли на оказываемые банком услуги, сообщается в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

С 18 марта из-за вступления в силу санкционных ограничений, затрагивающих валютные операции с корреспондентскими счетами в американских банках, Сбер перестанет осуществлять переводы в другие банки в долларах США, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах, а также в канадских долларах. Вместе с тем, физлица не смогут принимать в этих валютах переводы на счет в Сбере из других российских и зарубежных банков.

Представители кредитной организации указали, что в офисах банка по-прежнему есть возможность отправлять переводы в отечественные и зарубежные банки в рублях, евро, иенах, швейцарских франках, норвежских кронах и сингапурских долларах. При этом переводы за рубеж с помощью сервиса «Сбербанк онлайн» возможны только в евро, при этом обычные переводы на территории России остаются доступны в рублях по прежним правилам.

В пресс-службе призвали клиентов банка перед проведением перевода уточнить наличие ограничений со стороны банка-получателя. Это относится и к украинским кредитным организациям. «Со стороны Сбербанка нет ограничений на переводы в украинские банки, однако некоторые украинские банки ввели ограничения на получение денег из Сбербанка. Перевод можно сделать в евро или рублях», — предупредили в Сбере.

Ранее Сбербанк представил свою годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 12 месяцев 2021 года и по состоянию на 31 декабря 2021 года. Эксперты отметили, что результаты деятельности Сбербанка превзошли прогнозные оценки.