В МИД России заявили о готовности НАТО «воевать до последнего украинца»

В МИД России заявили, что НАТО боится прямого столкновения с Россией

НАТО боится прямого столкновения с Россией, но у альянса есть готовность воевать «до последнего украинца». Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец.

Дипломат назвал предельно циничной политику военного блока. «Прямого столкновения с нашей страной боятся — чувство самосохранения все-таки не потеряли. Но намерены воевать "до последнего украинца". Политика бесчеловечная и предельно циничная», — подчеркнул он.

Ранее Кобринец назвал невозможным возобновление политического диалога с НАТО из-за поставок альянсом оружия Украине. «На этом фоне о неких условиях возобновления контактов с НАТО даже теоретически рассуждать не приходится», — заявил он.

31 марта генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет поставлять оружие на Украину столько времени, сколько понадобится. Он высказался, что военный блок должен продолжить поставлять вооружение Украине, потому что та «борется за наши ценности, свободу и демократию».