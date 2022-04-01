В МИД России назвали невозможным возобновление диалога с НАТО

МИД России заявил о невозможности политического диалога с НАТО в текущих условиях

В текущих условиях нет никакого смысла рассуждать об условиях возобновления контактов с НАТО. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец.

Дипломат назвал невозможным политический диалог с Североатлантическим альянсом. «Все практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, альянс давно обрушил», — подчеркнул он.

Кобринец указал, что страны-участники НАТО на восточном фланге усилили военные поставки Украине. «На этом фоне о неких условиях возобновления контактов с НАТО даже теоретически рассуждать не приходится», — заключил он.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет поставлять оружие на Украину столько времени, сколько понадобится. Он высказался, что военный блок должен продолжить поставлять вооружение Украине, потому что та «борется за наши ценности, свободу и демократию».