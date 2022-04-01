В МИД рассказали о подготовке доклада о русофобии за границей

Представитель МИД Лукьянцев заявил, что Москва готовит доклад о русофобии за рубежом

Москва готовит доклад о нарушениях прав россиян за границей из-за беспрецедентной русофобской кампании, возникшей на фоне российской спецоперации на Украине. Об этом рассказал уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев, передает ТАСС.

Дипломат уточнил, что в докладе «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах» будут затронуты темы украинской проблематики и дискриминации российских граждан. «Осуществляется также обмен сведениями с профильными российскими неправительственными организациями, проводящими мониторинг по своей линии», — добавил он.

Лукьянцев отметил, что данные доклада будут доведены до представителей международных организаций. «Все доклады МИД переведены на английский язык», — пояснил он.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что за рубежом наблюдаются случаи нарушения прав русскоязычных граждан. Он отметил, что подобных фактов нарушений очень много, однако пострадавшим россиянам некуда обратиться за помощью.