В СПЧ рассказали о русофобии в европейских странах

Глава СПЧ Фадеев заявил, что на преодоление русофобии в европейских странах уйдут годы

За рубежом наблюдаются случаи нарушения прав русскоязычных граждан. Об этом рассказал глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев в интервью «Известиям».

Он отметил, что подобных фактов нарушений очень много, однако пострадавшим россиянам некуда обратиться за помощью. По словам главы СПЧ, немецкие органы власти остерегаются заниматься данными проблемами, а СМИ боятся освещать эту тему. . «Проблема в том, что нельзя об этом сказать. Если высказаться, человека затравят», — сказал он.

По оценкам Фадеева, на преодоление русофобии в европейских странах потребуются годы.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что события на Украине привели к становлению русофобии мейнстримом.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. После этого ряд западных стран ввели санкции против России. 11 марта стало известно, что Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) планирует временно разрешить Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы к насилию против россиян.