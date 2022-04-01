В СПЧ рассказали о русофобии в европейских странах
За рубежом наблюдаются случаи нарушения прав русскоязычных граждан. Об этом рассказал глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев в интервью «Известиям».
Он отметил, что подобных фактов нарушений очень много, однако пострадавшим россиянам некуда обратиться за помощью. По словам главы СПЧ, немецкие органы власти остерегаются заниматься данными проблемами, а СМИ боятся освещать эту тему. . «Проблема в том, что нельзя об этом сказать. Если высказаться, человека затравят», — сказал он.
По оценкам Фадеева, на преодоление русофобии в европейских странах потребуются годы.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что события на Украине привели к становлению русофобии мейнстримом.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. После этого ряд западных стран ввели санкции против России. 11 марта стало известно, что Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) планирует временно разрешить Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы к насилию против россиян.