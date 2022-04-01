Россиянам назвали способ сэкономить при планировании путешествий

Российским туристам предложили бронировать путешествия у турагентств

Российским туристам предложили пользоваться услугами турагентств при планировании путешествий. Способы сэкономить на поездках на отдых назвали специалисты туротрасли, сообщают «Известия».

По мнению вице-президента Альянса турагентств России Алексана Мкртчяна, такая организация отдыха «надежнее, удобнее и дешевле». Эксперт считает, что на платформах по съему отпускного жилья можно столкнуться с мошенниками, тогда как туристическая компания предоставит гарантированные услуги.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов назвал несколько платформ, на которых можно безопасно выбрать выгодные предложения для бронирования жилья: «Броневик», Elian, Ostrovok.ru и OneTwoTrip.

Ранее в марте сообщалось, что туристическая платформа Russpass станет единой площадкой для бронирования объектов размещения по всей стране. Начало прямых продаж на сайте запланировано на апрель. При подключении гостиницам предоставят льготные условия в виде комиссии в пять процентов.