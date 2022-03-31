В России нашли замену Booking.com

Сервис Russpass станет единой площадкой для бронирования отелей по всей России

В России нашли замену сервису по бронированию отелей Booking.com — туристическая платформа Russpass станет единой площадкой для бронирования объектов размещения по всей стране. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, передает РИА Новости.

Начало прямых продаж на сайте запланировано на апрель. При подключении гостиницам предоставят льготные условия в виде комиссии в пять процентов.

«А туристам совсем скоро станут доступны разные бонусы, к примеру, ранний или поздний заезд и выезд, а также специальные тарифы», — рассказала Сергунина.

В пресс-службе Мостуризма сообщили, что сотрудничество с Russpass позволит эффективно управлять номерным фондом, продажами и тарифами. Кроме того, клиенты получат доступ к различным инструментам продвижения.

«На Russpass уже разработаны готовые маршруты по восьми городам России с включенными в них отелями. Также путешественники смогут добавлять гостиницы в маршрут и строить его от места проживания до интересных локаций», — добавили в пресс-службе.

4 марта сервис Booking.com перестал работать в России. Как позже пояснил представитель компании, предоставление туристических услуг в России приостановлено в связи с «возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране».

