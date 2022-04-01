Будущий отец принес игровую приставку в родильную палату партнерши

Мужчина принес приставку в родильную палату партнерши, чтобы скрасить ожидание ребенка

Мужчина принес в родильную палату беременной партнерши игровую приставку, чтобы скрасить ожидание появления ребенка на свет. Об этом сообщает New York Post.

Будущий отец основательно подготовился к родам, которые продлились 21 час. Он принес в палату игровую приставку и всю необходимую технику для бесперебойной работы онлайн-игр.

Пользователи в сети разделились на две группы: одни осудили поступок мужчины, сказав, что его партнерше стоит серьезно насторожиться, если он не может отложить игры в столь важный день. Другие, наоборот, поддержали любителя игр и сказали, что наблюдать за тем, как кто-то играет в видеоигру, интереснее, чем просто смотреть в стену.

Эмбер, партнерша мужчины и новоиспеченная мать двоих детей, прервала бурные обсуждения и написала, что она вовсе не против того, чтобы ее избранник играл в приставку во время родов. Она объяснила, что большую часть времени не испытывала сильную боль и не нуждалась в дополнительной поддержке. Эмбер добавила, что тоже отвлекалась с помощью просмотра фильмов и лент социальных сетей.

Ранее сообщалось, что мужчина бросил рожавшую партнершу ради еды из «Макдоналдса» и лишился семьи. Он ел в присутствии беременной, который нельзя было есть, а потом уснул.