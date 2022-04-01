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В Индии обнаружили таинственные каменные кувшины

Journal of Asian Archaeology: в Индии обнаружили гигантские каменные кувшины

Фото: Tilok Thakuria

Археологи из Австралийского национального университета (ANU) обнаружили в Индии таинственные каменные кувшины гигантского размера. Происхождение и назначение этих находок ученым неизвестно. Результаты работы описаны в Journal of Asian Archaeology.

Изначально исследователи изучали существующие объекты в Ассаме. Однако во время обследования трех больших участков специалисты нашли три густо заросших лесом района, в которых и находились 65 огромных кувшинов. Как уточняется, они были вырезаны из песчаника, а также различались по форме и украшению. Некоторые были высокими и цилиндрической формы, вместе с тем часть из них была частично или полностью закопана в земле.

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Кто создал эти сосуды и для чего использовал, ученые до сих пор так и не выявили. Но они предположили, что кувшины могли применяться в погребальной практике или в древних моргах. Кроме того, подобные сосуды, часть из которых достигает трех метров в высоту и двух метров в ширину, ранее были обнаружены в Лаосе и Индонезии.  

На данный момент археологи планируют продолжать поиски и считают, что им предстоит еще много подобных находок, поскольку первоначально они исследовали только небольшую и ограниченную область. Изучение этих объектов имеет существенную ценность в изучении древней истории Индии.

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Елена Апазиди
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