Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
СКА-Нева
6:2
Завершен
Рубин
ВХЛ - плей-офф|1/2 финала. 2-й матч
Каролина Харрикейнз
Сегодня
02:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Сегодня
02:00 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Бостон Брюинз
Сегодня
02:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Сегодня
02:00 (Мск)
Чикаго Блэкхоукс
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
Сегодня
02:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

В Великобритании оценили шансы России на проведение чемпионата Европы по футболу

Министр спорта Великобритании назвал Россию изгоем, говоря о шансах страны принять ЧЕ

Фото: TATYANA MAKEYEVA / Reuters

Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон оценил перспективы России принять чемпионат Европы по футболу в 2028-м или 2032 году. Об этом сообщает Independent.

Хаддлстон прокомментировал планы, озвученные руководством Российского футбольного союза (РФС). Политик напомнил об отстранении российских команд от международных соревнований и назвал Россию изгоем. «К ней следует относиться именно так», — заключил Хаддлстон.

23 марта в РФС заявили, что российская сторона подаст двойную заявку на провеление Евро в 2028-м и 2032-м. Хозяева турниров определятся в сентябре 2023-го. Среди претендентов Турция, Румыния, Болгария, Великобритания и Ирландия. Кроме того, совместную заявку подали Греция и Сербия.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой. Такое решение принято на фоне спецоперации России на территории Украины.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
В МИД Украины увидели усталость некоторых стран от антироссийских санкций
Белый дом прокомментировал заявления о причастности сына Байдена к коррупции
Минпромторг предложил ФНС отменить чеки
Белла Торн пришла на премьеру фильма в платье с иллюзией голого тела
В Великобритании оценили шансы России на проведение чемпионата Европы по футболу
Южная Корея отменила визы для россиян
Зеленский издал указ о создании двух военных администраций в Донбассе
Европе предрекли проблемы в случае отказа платить за российский газ в рублях
Грузия поддержала санкции против России
США захотели уговорить Китай и Индию высвободить нефть из резервов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.