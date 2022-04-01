В Великобритании оценили шансы России на проведение чемпионата Европы по футболу

Министр спорта Великобритании назвал Россию изгоем, говоря о шансах страны принять ЧЕ

Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон оценил перспективы России принять чемпионат Европы по футболу в 2028-м или 2032 году. Об этом сообщает Independent.

Хаддлстон прокомментировал планы, озвученные руководством Российского футбольного союза (РФС). Политик напомнил об отстранении российских команд от международных соревнований и назвал Россию изгоем. «К ней следует относиться именно так», — заключил Хаддлстон.

23 марта в РФС заявили, что российская сторона подаст двойную заявку на провеление Евро в 2028-м и 2032-м. Хозяева турниров определятся в сентябре 2023-го. Среди претендентов Турция, Румыния, Болгария, Великобритания и Ирландия. Кроме того, совместную заявку подали Греция и Сербия.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой. Такое решение принято на фоне спецоперации России на территории Украины.