В России задумали сажать в тюрьму коллекторов за насилие и угрозы

В Госдуму внесен законопроект о лишении свободы для коллекторов за насилие и угрозы

В России задумали сажать в тюрьму коллекторов, которые используют в своей деятельности насилие и угрозы. Соответствующий законопроект внесла в нижнюю палату парламента группа депутатов Госдумы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции.

«В Государственную Думу в пятницу внесен доработанный текст проекта федерального закона (…), которым предлагается установить уголовную ответственность за незаконную деятельность в сфере возврата просроченной задолженности физических лиц, связанную с применением насилия и угроз, а также причинением вреда гражданам и их имуществу», — говорится в сообщении.

Глава комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев уточнил, что законопроект будет оценивать подобные действия российских коллекторов как общественно опасные. За них будет предусмотрено лишение свободы сроком до пяти лет. В случае, если преступление совершит группа лиц, им грозит до десяти лет тюрьмы.

Отмечается, что вместе с Пискаревым авторами законопроекта стали депутаты фракции «Единая Россия» Эрнест Валеев и Антон Гетта.

Угрозы коллекторов в некоторых случаях приводили к трагическим случаям. Так, в Ростовской области 67-летняя воспитательница детского сада города Шахты, взявшая кредит на 5000 рублей, покончила с собой после угроз коллекторов.

В Москве заслуженный российский врач, гинеколог с 36-летним стажем взял кредит на развитие сельскохозяйственного бизнеса. В итоге он оказался должен кредиторам девять миллионов рублей, однако лишился работы и не смог выплачивать кредит. Мужчина совершил самоубийство после того, как ему в очередной раз позвонили коллекторы.