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Еврокомиссар допустил передачу Украине конфискованного имущества россиян

В ЕС допустили передачу конфискованного санкционного имущества россиян в пользу Украины
Дидье Рейндерс

Дидье Рейндерс. Фото: Jean-Francois Badias / Reuters

Имущество россиян, попавших под санкции в Европе, могут конфисковать и передать для восстановления Украины. Такую меру допустил еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс, передает РИА Новости.

По словам Рейндерса, конфискованное имущество также могло бы быть использовано для выплат компенсаций жертвам проходящей на Украине спецоперации. Он также рассказал, что сейчас европейские власти выясняют, причастны ли попавшие под санкции россияне к уголовно наказуемой деятельности.

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«Необходимо выяснять, есть ли после ареста имущества возможность переходить к процедуре конфискации. Для этого необходима судебная процедура», — сказал еврокомиссар.

Ранее в США предложили направлять изъятые российские активы на помощь Украине. Сенатор-демократ от штата Колорадо Майкл Беннет и сенатор-республиканец от штата Огайо Роб Портман подготовили законопроект, согласно которому предлагается направлять имущество и банковские счета россиян, захваченные новой оперативной группой KleptoCapture Министерства юстиции США, в фонд «помощи украинским беженцам и на восстановление Украины».

Таким образом, планируется в гражданском и уголовном порядке конфисковывать самолеты, яхты и роскошную недвижимость российских бизнесменов, которые могли быть получены в результате преступной деятельности.

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Варвара Кошечкина
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