Москвич лишился четырех миллионов рублей при покупке криптовалюты

Москвич обвинил руководителей финансовой пирамиды в потере четырех миллионов рублей

Москвич обвинил руководителей финансовой пирамиды «Финико» в потере четырех миллионов рублей при покупке криптовалюты. Соответствующую информацию приводит РЕН ТВ.

Мужчина, чье имя не раскрывается, рассказал, что якобы руководители «Финико» склонили его к регистрации на сайте компании. Мошенники, действуя в сговоре, убедили пострадавшего оформить партнерские соглашения, составленные на другом языке, заверяя в безопасности данной схемы.

Герой материала, поверив аферистам, приобрел у физического лица криптовалюту BTC эквивалентную 50 тысячам долларов, после чего отправил перевод данной суммы на электронный кошелек фирмы «Финико». Однако в конечном счете москвич не смог вывести свой депозит с сайта компании.

Известно, что россиянин обратился в правоохранительные органы с жалобой на то, что руководители финансовой пирамиды обманным путем завладели принадлежащими ему 50 тысячами долларами (около четырех миллионов рублей). Вдобавок потерпевший заявил, что, помимо потери денег, ему был нанесен серьезный моральный ущерб.

Ранее в марте в Москве 34-летний айтишник Роман уснул в такси и обнаружил, что с его карты купили 13 смартфонов iPhone на 1,4 миллиона рублей. Сообщается, что вечером 26 марта мужчина отправился отдыхать в московский бар «1930» и покинул его в районе двух часов ночи на такси. Впоследствии работник IT-сферы уснул в заказанной машине и очнулся только под утро, когда двое мужчин грубо пытались выгнать его из автомобиля.

