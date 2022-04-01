В Госдуму внесут проект о признании геноцида русских на Украине

ЛДПР внесет в Госдуму проект заявления о признании геноцида русских на Украине с 2014 года

Фракция ЛДПР в пятницу, 1 апреля, внесет на рассмотрение Государственной Думы проект заявления палаты, который признает совершение властями Украины геноцида русского населения с 2014 года. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Согласно тексту проекта, депутаты Госдумы осуждают действия украинских властей, «направленные на геноцид русского населения». Там уточняется, что преступные действия происходили на протяжении восьми лет в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

«Действия властей Украины являются грубейшим нарушением международного права», — говорится в тексте проекта.

Для доказательства фактов геноцида в тексте приводится документ, который подписан 14 апреля 2014 года исполнявшим тогда обязанности президента страны Александром Турчиновым — это указ «по преодолению террористической угрозы и сохранении территориальной целостности Украины».

Как утверждается в тексте проекта, подобным указом власти на нормативно-правовом уровне закрепили курс на «физическое уничтожение» жителей республик Донбасса, большинство из которых принадлежат к русской этнической группе. Помимо этого, власти Украины прекратили выплачивать социальные пособия жителям ДНР и ЛНР, а также установили гуманитарную блокаду, говорится в документе.

Депутаты ЛДПР приводят данные ООН — в них утверждается о более 10 тысячах погибших и 50 тысячах пострадавших за восемь лет. Помимо этого, более четырех миллионов жителей покинули свои жилища для спасения. Согласно проекту заявления, геноцид русского населения происходил не только в республиках Донбасса, но и в Одессе — это подтверждают события 2 мая 2014 года.

Президент России Владимир Путин ранее утверждал, что специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины должна избавить людей от геноцида. По словам главы государства, когда жители ДНР и ЛНР не согласились с госпереворотом на Украине, их «погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией».