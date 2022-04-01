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Доказана теория раннего вымирания неандертальцев

Антропологи из Испании обнаружили доказательства раннего вымирания неандертальцев в Европе

Фото: Matt Cetti-Roberts / ZumaPress / Globallookpress.com

Испанские исследователи доказали ранее существовавшую теорию вымирания неандертальцев до того, как кроманьонцы проникли в Европу. В этом им помогли найденные в ходе раскопок артефакты на стоянке Аранбальца-2 на севере Испании. Результаты работы описаны в журнале PLoS One.

Антропологи изучили более пяти тысяч мустьерских и шательперонских орудий труда, после чего пришли к выводу, что в Аранбальца-2 проживало около 80 тысяч человек. Поселенцы этой территории покинули стоянку около 39 тысяч лет назад, примерно в то же время, когда неандертальцы исчезли в большей части Европы.

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Также проведенный анализ показал, что большая часть артефактов относится к неандертальской эпохе, однако две группы находок принадлежат к разным временным периодам и никак не пересекались. По мнению ученых, жители мустьерской культуры исчезли гораздо раньше, чем на эту территорию проникли представители шательперонской эпохи примерно 45 тысяч лет назад.

В марте 2022 года ученые из Китайской академии наук в Пекине обнаружили следы древней культуры в Сямабэй в бассейне Нихэвань на севере Китая, возраст которой насчитывает около 40 тысяч лет. Полученные данные позволили проследить взаимодействие Homo sapiens с неандертальцами и денисовцами.

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Елена Апазиди
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