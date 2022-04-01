При пожаре на российской нефтебазе пострадали люди

Губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших при пожаре на нефтебазе в Белгороде

Два человека пострадали в результате пожара на нефтебазе в Белгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавшими оказались работники нефтебазы. Им оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает.

Также, по словам Гладкова, власти начали расселять жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова в безопасный район.

На место ЧП выехали все экстренные службы. Принимаются меры по ликвидации возгорания. Гладков пообещал позднее представить подробности о причинах возгорания.

22 марта пожар случился на территории нефтебазы в Промышленном районе города Кстово Нижегородской области. В результате погибших и пострадавших нет.