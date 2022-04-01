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Экономист оценил последствия распечатывания запасов нефти США

Экономист Баженов назвал нечувствительным для России высвобождение резервов нефти США

Фото: Nick Oxford / Reuters

Высвобождение резервов нефти США не станет особенно чувствительным для России, поскольку страна является хоть и значимым, но не основным партнером России по этому направлению, сказал в разговоре с «Лентой.ру» экономист Григорий Баженов. Он добавил, что Индия и Китай вряд ли пойдут на аналогичный шаг, несмотря на уговоры Штатов.

Глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз заявил, что США захотели уговорить Китай и Индию высвободить нефть из резервов для увеличения объемов предложения на рынке. Как заявил Диз, США продолжают взаимодействовать со странами, которые не являются членами Международного энергетического агентства (МЭА). В частности, в их числе есть и Китай. «И мы будем и дальше это делать», — заверил он.

Небольшой урон

«Не думаю, что Индия и Китай на это согласятся. Китай может пойти на этот шаг только с условием определенных уступок со стороны США, а Индия всегда сохраняет нейтралитет. КНР же очень прагматичная страна и с внешнеэкономической, и с внешнеполитической точек зрения, она высвободит нефть только взамен на преференции», — сказал Баженов.

Вместе с тем экономист отметил, что Китай заинтересован в просадке цен на нефть. По его словам, страна оказалась в довольно непростой ситуации ввиду проблем в секторе недвижимости, расти за счет которого больше не получается, общего роста цен и проблем с экономикой на фоне обострившейся ситуацией с коронавирусом.

«И все же не думаю, что даже в таких непростых условиях дойдет до распечатывания резервов. У Китая есть определенный запас прочности, чтобы продолжать закупаться по текущим ценам», — считает экономист.

Высвобождение резервов, о которых говорил президент США Джо Байден, в свою очередь, как объяснил Баженов, обеспечит только снижение спроса со стороны США на мировом рынке. В день страна потребляет порядка 20 миллионов баррелей нефти, и понятно, что высвобождение 1 миллиона баррелей в сутки покроет только небольшую часть потребностей, отметил экономист.

«То есть это поможет только американской экономике: поддержит нацпромышленность, сбалансирует цены внутри страны, но не изменит значимым образом ситуацию на мировом рынке. Потому и слова о "наказании России" таким образом не более чем политическое заявление. США не являются основным рынком сбыта российской нефти. Наиболее неприятно, а скорее даже очень больно, нам будет только в случае, если от нефти из России откажется Евросоюз», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее с призывом к партнерам страны распечатать свои нефтяные запасы выступил президент США Джо Байден. Тем не менее он не стал уточнять, от каких стран ожидает высвобождения резервной нефти.

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Наталия Белова
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