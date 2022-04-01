Экономист оценил последствия распечатывания запасов нефти США

Экономист Баженов назвал нечувствительным для России высвобождение резервов нефти США

Высвобождение резервов нефти США не станет особенно чувствительным для России, поскольку страна является хоть и значимым, но не основным партнером России по этому направлению, сказал в разговоре с «Лентой.ру» экономист Григорий Баженов. Он добавил, что Индия и Китай вряд ли пойдут на аналогичный шаг, несмотря на уговоры Штатов.

Глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз заявил, что США захотели уговорить Китай и Индию высвободить нефть из резервов для увеличения объемов предложения на рынке. Как заявил Диз, США продолжают взаимодействовать со странами, которые не являются членами Международного энергетического агентства (МЭА). В частности, в их числе есть и Китай. «И мы будем и дальше это делать», — заверил он.

Небольшой урон

«Не думаю, что Индия и Китай на это согласятся. Китай может пойти на этот шаг только с условием определенных уступок со стороны США, а Индия всегда сохраняет нейтралитет. КНР же очень прагматичная страна и с внешнеэкономической, и с внешнеполитической точек зрения, она высвободит нефть только взамен на преференции», — сказал Баженов.

Вместе с тем экономист отметил, что Китай заинтересован в просадке цен на нефть. По его словам, страна оказалась в довольно непростой ситуации ввиду проблем в секторе недвижимости, расти за счет которого больше не получается, общего роста цен и проблем с экономикой на фоне обострившейся ситуацией с коронавирусом.

«И все же не думаю, что даже в таких непростых условиях дойдет до распечатывания резервов. У Китая есть определенный запас прочности, чтобы продолжать закупаться по текущим ценам», — считает экономист.

Высвобождение резервов, о которых говорил президент США Джо Байден, в свою очередь, как объяснил Баженов, обеспечит только снижение спроса со стороны США на мировом рынке. В день страна потребляет порядка 20 миллионов баррелей нефти, и понятно, что высвобождение 1 миллиона баррелей в сутки покроет только небольшую часть потребностей, отметил экономист.

«То есть это поможет только американской экономике: поддержит нацпромышленность, сбалансирует цены внутри страны, но не изменит значимым образом ситуацию на мировом рынке. Потому и слова о "наказании России" таким образом не более чем политическое заявление. США не являются основным рынком сбыта российской нефти. Наиболее неприятно, а скорее даже очень больно, нам будет только в случае, если от нефти из России откажется Евросоюз», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее с призывом к партнерам страны распечатать свои нефтяные запасы выступил президент США Джо Байден. Тем не менее он не стал уточнять, от каких стран ожидает высвобождения резервной нефти.