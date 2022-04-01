Россиянам раскрыли признаки продавцов-мошенников в интернете

Специалист Пермяков назвал требование предоплаты одним из признаков продавцов-мошенников

Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков рассказал, как распознать продавцов-мошенников в интернете. Его слова передает «Газета.Ru».

Специалист рассказал, что существует несколько признаков, которые указывают на недобросовестных продавцов в сети. По словам Пермякова, обычно мошенники предлагают пользователям приобрести товары по ценам значительно ниже, чем в среднем на рынке.

Эксперт отметил, что аферисты часто заманивают людей обещаниями выгодных условий. Причем, как уточнил Пермяков, эти условия всегда действуют только ограниченное время. «Делается это для того, чтобы не дать человеку времени все обдумать», — объяснил он. Еще одним признаком продавцов-мошенников специалист назвал требование предоплаты.

Чтобы не стать жертвой аферистов, Пермяков посоветовал всегда обращать внимание на адрес сайта или оформление аккаунта в социальной сети. Он предупредил, что злоумышленники могут создавать «дубли» страниц или специальные промо-аккаунты, чтобы вводить пользователей в заблуждение. «Если на официальном сайте компании в соответствующем разделе нет информации о промоакции, то это точно мошенники», — сказал эксперт и добавил, что покупатель всегда может позвонить напрямую в компанию и уточнить условия акции.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, которые крадут деньги с помощью поддельных сайтов банков. Жертвами таких аферистов часто становятся пользователи, которые, чтобы войти в личный кабинет банка через браузер, ищут сайт финансовой организации в поисковике.