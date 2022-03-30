Россиян предупредили о способе мошенничества с помощью поддельных сайтов банков

Эксперт Лазарева предупредила о мошенниках, крадущих деньги через поддельные сайты банков

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева предупредила россиян о мошенниках, которые крадут деньги с помощью поддельных сайтов банков и систем быстрых платежей (СБП). Подробно об этом способе обмана она рассказала в беседе с РИА Новости.

Лазарева сообщила, что жертвами онлайн-мошенников становятся пользователи, которые, чтобы войти в личный кабинет банка через браузер, ищут сайт финансовой организации в поисковике. По словам эксперта, одним из первых в поисковой выдаче может оказаться фишинговый сайт. После того, как жертвы мошенников введут на нем логин и пароль от банковского аккаунта, им на телефон придет сообщение о том, что к их личному кабинету подключился iPhone.

В результате, как отметила Лазарева, у злоумышленников появляется доступ к личному кабинету пользователя, и тогда они могут с помощью СБП оплатить какие-либо свои услуги и покупки или перевести крупные суммы на счета посредников, чтобы потом обналичить деньги. В среднем мошенники могут похитить у человека от 150 до 500 тысяч рублей, уточнила эксперт.

Глава проекта ОНФ «За права заемщиков» добавила, что для борьбы с таким онлайн-мошенничеством необходим комплекс мер, например, принуждение зарубежных поисковых систем к более тщательной модерации поисковой выдачи и маркировка официальных сайтов. При этом Лазарева считает, что многих случаев мошенничества можно было бы избежать, если бы россияне соблюдали элементарные правила безопасности. «Ведь если бы на их устройствах были установлены программы, блокирующие фишинговые сайты, то и перехода по этим ссылкам не случилось бы. А значит, не было бы списания денег», — объяснила Лазарева.

Ранее россиянам рассказали о росте числа мошеннических интернет-магазинов, прикрывающихся именем Apple. Отмечалось, что на подобных ресурсах от покупателей требуют стопроцентную предоплату. В результате пользователи теряют свои деньги и не получают товар.