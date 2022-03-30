Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Россиян предупредили о способе мошенничества с помощью поддельных сайтов банков

Эксперт Лазарева предупредила о мошенниках, крадущих деньги через поддельные сайты банков

Фото: Shutterstock

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева предупредила россиян о мошенниках, которые крадут деньги с помощью поддельных сайтов банков и систем быстрых платежей (СБП). Подробно об этом способе обмана она рассказала в беседе с РИА Новости.

Лазарева сообщила, что жертвами онлайн-мошенников становятся пользователи, которые, чтобы войти в личный кабинет банка через браузер, ищут сайт финансовой организации в поисковике. По словам эксперта, одним из первых в поисковой выдаче может оказаться фишинговый сайт. После того, как жертвы мошенников введут на нем логин и пароль от банковского аккаунта, им на телефон придет сообщение о том, что к их личному кабинету подключился iPhone.

В результате, как отметила Лазарева, у злоумышленников появляется доступ к личному кабинету пользователя, и тогда они могут с помощью СБП оплатить какие-либо свои услуги и покупки или перевести крупные суммы на счета посредников, чтобы потом обналичить деньги. В среднем мошенники могут похитить у человека от 150 до 500 тысяч рублей, уточнила эксперт.

Материалы по теме:
Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обаму и сотни других звезд взломали Злоумышленники уже заработали миллионы рублей
Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обаму и сотни других звезд взломалиЗлоумышленники уже заработали миллионы рублей
16 июля
Новая защита. Как человечество победит киберпреступность и перестанет бояться хакеров?
Новая защита.Как человечество победит киберпреступность и перестанет бояться хакеров?
25 ноября

Глава проекта ОНФ «За права заемщиков» добавила, что для борьбы с таким онлайн-мошенничеством необходим комплекс мер, например, принуждение зарубежных поисковых систем к более тщательной модерации поисковой выдачи и маркировка официальных сайтов. При этом Лазарева считает, что многих случаев мошенничества можно было бы избежать, если бы россияне соблюдали элементарные правила безопасности. «Ведь если бы на их устройствах были установлены программы, блокирующие фишинговые сайты, то и перехода по этим ссылкам не случилось бы. А значит, не было бы списания денег», — объяснила Лазарева.

Ранее россиянам рассказали о росте числа мошеннических интернет-магазинов, прикрывающихся именем Apple. Отмечалось, что на подобных ресурсах от покупателей требуют стопроцентную предоплату. В результате пользователи теряют свои деньги и не получают товар.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Кремль допустил расширение списка экспортируемых за рубли товаров
Минобороны России опубликовало кадры работы «Искандеров»
Российский врач дала советы аллергикам перед сезоном цветения
Олимпийский чемпион назвал главного виновника проблем России в мировом спорте
В ЛНР уличили Великобританию в нежелании тратиться на поддержку Киева
Каннский фестиваль рассмотрит для участия фильмы трех российских режиссеров
Джонсон возмутился предложением снять санкции с России за прекращение огня
В России смогут строить по две «черные дыры» ежегодно
Россия снизила добычу нефти
Российская пенсионерка захотела стать красивой и осталась с изуродованным лицом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.