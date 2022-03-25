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Россиян предупредили о прикрывающихся именем Apple интернет-мошенниках

«Ъ» заявил, что в России выросло количество мошеннических интернет-магазинов техники Apple

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В России выросло количество мошеннических интернет-магазинов, предлагающих пользователям купить технику Apple. Об аферистах, прикрывающихся именем известной американской компании, предупредил один из основателей проекта StopPhish Юрий Другач, сообщает «Ъ».

Эксперт заявил, что в марте этого года в российском сегменте интернета было зарегистрировано не менее 20 интернет-магазинов по продаже смартфонов и аксессуаров Apple и других крупных компаний. Как уточнил Другач, часть из этих торговых площадок уже работает.

По словам основателя StopPhish, на подобных мошеннических ресурсах от покупателей требуют стопроцентную предоплату. В результате клиенты теряют свои деньги и не получают товар. Также Другач рассказал, что, совершая предоплату на таких сайтах, люди могут столкнуться с кражей данных банковской карты и последующим выводом с нее средств.

Помимо этого, мошенники могут использовать уловку с техническим сбоем для обмана покупателей, предупредил эксперт. «После оформления заказа менеджер перезванивает и сообщает, что на сайте что-то сломалось, и для завершения заказа просит сообщить реквизиты карты прямо по телефону или предлагает скинуть ссылку на оплату в мессенджер», — объяснил Другач, уточнив, что отправленная таким образом ссылка будет фишинговой.

Ранее стало известно о другой мошеннической уловке, связанной с популярными брендами. Отмечалось, что кибермошенники стали использовать имена ушедших из России компаний, например, таких, как Nike, Zara и H&M, для обмана пользователей.

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Евгения Наумова
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