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Производители перестали продавать смартфоны в рассрочку

Производители смартфонов стали требовать от ретейлеров полную предоплату

Фото: Unsplash

Российские дистрибуторы и ретейлеры электроники сообщили, что производители смартфонов изменили условия поставок в Россию, пишет «Коммерсантъ». Компании перестали продавать им технику в рассрочку, требуя полную предоплату или минимальную отсрочку платежа. Кроме того, в стране стали дороже кредиты для бизнеса из-за повышения ключевой ставки ЦБ — по совокупности этих факторов цены на смартфоны в марте выросли на 30 процентов.

Еще одно важное обстоятельство — волатильность рубля, заявил директор департамента «Мобильные средства связи» компании «Марвел-Дистрибуция» Вадим Таланюк. Глава дистрибутора diHouse Юрий Родный добавил, что международные страховщики, вероятно, сокращают лимиты для страхования дебиторской задолженности покупателей из России. Тем не менее российские контрагенты используют в работе с производителями техники другие финансовые инструменты, например выпуск банковских гарантий.

Собеседники газеты также отмечают, что из-за изменения сложившейся на рынке практики растут цены как на новые поставки, так и на уже отгруженный ассортимент. Хотя импорт в целом осуществляется на прежних условиях выросшая стоимость кредитных инструментов для бизнеса напрямую влияет на конечную стоимость электроники, заявил вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин. В ближайшее время смартфоны дорожать не перестанут, однако резкого кратного увеличения цен также ждать не приходится, подчеркнул ведущий бренд-менеджер российского производителя Digma Илья Петров.

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В марте стало известно, что США пригрозили китайской компании Huawei новыми санкциями из-за сотрудничества с Россией. Компания помогала российским властям в модернизации телекоммуникационной инфраструктуры Крыма и теперь может вновь оказать содействие Москве в условиях западных ограничений. Кроме того, эксперты утверждают, что Запад может счесть нарушением санкций продолжение поставок в Россию со стороны китайских технокомпаний.

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Софья Ермакова
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