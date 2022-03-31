Huawei пригрозили новыми санкциями за сотрудничество с Россией

Financial Times: компании Huawei грозят новые санкции из-за сотрудничества с Москвой

Китайской компании Huawei Technologies Co пригрозили новыми санкциями из-за сотрудничества с Россией, пишет газета Financial Times.

По информации издания, компания помогала российским властям в модернизации телекоммуникационной инфраструктуры Крыма. И теперь она может вновь оказать содействие Москве, но уже в более крупном масштабе.

По словам эксперта по телекоммуникациям Европейского центра международной политической экономии (ECIPE) Хосука Ли-Макияма, Россия заменила западную телекоммуникационную сеть на полуострове на Huawei и ZTE. Он также уверен, что, если компании Nokia и Ericsson решат полностью уйти из России, стране будет необходима поддержка китайских компаний.

Согласно материалу Financial Times, Huawei уже успела извлечь выгоду из-за ситуации вокруг Украины — за первые две недели марта продажи ее смартфонов в России взлетели на 300 процентов. Также четыре исследовательских центра компании решили расширить штат сотрудников. По утверждению издания, с начала спецоперации Huawei также начала открывать дополнительные центры продаж и развития бизнеса в Москве.

Опрошенные газетой эксперты утверждают, что китайские технологические компании могут нарушить санкции Запада, если продолжат поставлять технику в Россию. Бывший сотрудник министерства торговли США Кевин Вольф считает, что новые ограничительные меры США станут для Huawei большим ударом, и она не сможет на законных основаниях поставлять российским партнерам свою продукцию.

Ранее топ-менеджеры Huawei рассказали, какие шаги нужно предпринять, чтобы компания не прекратила существование. Председатель правления корпорации Го Пин заявил, что в нужно увеличивать объемы стратегических инвестиций. По его словам, компании следует развиваться в трех направлениях — теоретические прорывы, архитектурная реконструкция и реконструкция программного обеспечения.

Huawei находится под американскими санкциями с мая 2019 года. Ранее в феврале стало известно, что продажи смартфонов китайского бренда рухнули в 2021 году — поставки снизились на 81,6 процента, до 35 миллионов единиц.