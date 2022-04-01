Тату-мастер рассказала о «мерзком» инциденте во время сеанса из-за прыща клиента

Мастер рассказала о неприятных последствиях нанесения татуировки на прыщ клиента

Мастер и управляющая тату-салоном The Painted Lady в Северной Каролине Кей Олдей рассказала, как ее коллега нанесла изображение на прыщ клиента и столкнулась с неприятными последствиями. На TikTok-видео девушки обратило внимание издание The Sun.

По словам Олдей, данный «мерзкий» инцидент произошел с одной из мастеров, имя которой не указано. Девушка наносила татуировку на спину мужчины и во время сеанса заметила на его коже большой прыщ. Однако, несмотря на это, она решила покрыть чернилами воспаленный участок.

Когда игла тату-машинки повредила пустулу, ее содержимое брызнуло вверх и попало в рот мастеру. «Коллега встала и побежала в ванную, где ее стошнило. Она пробыла там добрых 15 минут, прежде чем вышла обратно», — пояснила Олдей.

Ролик героини материала набрал 524 тысячи просмотров. Пользователи, в свою очередь, посоветовали тату-мастерам быть аккуратнее и держать рот закрытым во время работы. «Повреждать прыщ и держать рот открытым? Кажется, не такой уж умный ход. Может быть, она хотел попробовать его на вкус?», «Если бы я был клиентом, я бы убежал и никогда больше не выходил из своего дома», «Жизненный урок номер один: держи рот закрытым во время нанесения татуировки», — комментировали они.

Ранее в марте английский мастер пирсинга и владелец салона Metal Morphosis Бен Харрис раскрыл самые странные случаи, которые произошли с клиентами его студии за последние 30 лет практики. Так, например, один из гостей попросил отдать ему использовавшуюся на сеансе иглу, поскольку боялся, что его могут клонировать, а другой признался, что протирает место прокола собственной мочой.