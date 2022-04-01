В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана

Президент России Путин проведет переговоры с турецким коллегой Эрдоганом 1 апреля

Президент России Владимир Путин проведет несколько телефонных разговоров с коллегами из других стран в пятницу 1 апреля, в том числе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, цитату приводит «Интерфакс».

«Сегодня у Путина несколько международных телефонных разговоров. Один из них уже анонсирован нашими коллегами в Анкаре. Это будет разговор с Эрдоганом, мы это подтверждаем», — рассказал Песков.

31 марта глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу также подтвердил подготовку предстоящих переговоров Путина и Эрдогана. Кроме того, Чавушоглу заявил главе МИД России Сергею Лаврову и министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что ожидает их визита в Турцию в ближайшее время.