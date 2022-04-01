Эксперты оценили риски появления контрафактной техники в России

РБК: число контрафактной техники может увеличиться в России из-за параллельного импорта

На российском рынке может увеличиться число контрафактной продукции из-за отказа авторизованных поставщиков электроники работать с российскими производителями техники. Об этом РБК сообщили опрошенные эксперты.

30 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому отменяется ответственность за серый (параллельный) импорт и разрешается ввоз востребованных товаров иностранного производства без согласия правообладателей. При этом премьер уточнил, что в постановлении имеется в виду импорт именно оригинальных товаров через альтернативные каналы и что параллельный импорт не равносилен легализации контрафактной продукции. Тем не менее, по оценкам экспертов, данное решение повысит риски ввоза контрафактных изделий в страну, что увеличит уровень брака в производстве электроники.

Так как авторизованные поставщики отказываются сотрудничать с Россией, отечественные производители будут вынуждены переходить к независимым поставщикам. По данным исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Ивана Покровского, 96% контрафакта приходится именно на независимых или неавторизованных поставщиков.

Ранее экономист Евгений Надоршин заявил, что после приостановки официальных поставок западной техники в Россию «серый» рынок электроники ждет рост. Он добавил, что цены на продукцию вырастут сопоставимо ослаблению рубля, но не сильнее, поскольку «серый» рынок всегда дешевле официального.