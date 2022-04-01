Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Эксперты оценили риски появления контрафактной техники в России

РБК: число контрафактной техники может увеличиться в России из-за параллельного импорта

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

На российском рынке может увеличиться число контрафактной продукции из-за отказа авторизованных поставщиков электроники работать с российскими производителями техники. Об этом РБК сообщили опрошенные эксперты.

30 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому отменяется ответственность за серый (параллельный) импорт и разрешается ввоз востребованных товаров иностранного производства без согласия правообладателей. При этом премьер уточнил, что в постановлении имеется в виду импорт именно оригинальных товаров через альтернативные каналы и что параллельный импорт не равносилен легализации контрафактной продукции. Тем не менее, по оценкам экспертов, данное решение повысит риски ввоза контрафактных изделий в страну, что увеличит уровень брака в производстве электроники.

Так как авторизованные поставщики отказываются сотрудничать с Россией, отечественные производители будут вынуждены переходить к независимым поставщикам. По данным исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Ивана Покровского, 96% контрафакта приходится именно на независимых или неавторизованных поставщиков.

Ранее экономист Евгений Надоршин заявил, что после приостановки официальных поставок западной техники в Россию «серый» рынок электроники ждет рост. Он добавил, что цены на продукцию вырастут сопоставимо ослаблению рубля, но не сильнее, поскольку «серый» рынок всегда дешевле официального.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Камеры зафиксировали момент обстрела нефтебазы в Белгороде вертолетами ВСУ
Россиянам назвали срок для накопления миллиона долларов
Власти США уличили в расовой предвзятости из-за гостеприимства к украинцам
Медведев высказался об упущенном шансе вновь стать первой ракеткой мира
Женщина сделала тату и заметила нелепую ошибку в эскизе после сеанса
Глава МЧС вылетит на место пожара в Белгороде
Российский тренер избил ребенка на занятии и попал на видео
В Совфеде объяснили неудачу в предотвращении удара по нефтебазе в Белгороде
Эксперты оценили риски появления контрафактной техники в России
В Москве посетитель ресторана ударил ножом в грудь официанта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.