Известный певец купил роскошный дом в Лос-Анджелесе

Певец Робби Уильямс купил роскошный особняк в Лос-Анджелесе почти за 50 миллионов долларов

Известный американский певец Робби Уильямс купил роскошный особняк в Лос-Анджелесе после продажи предыдущего дома в Беверли-Хиллз рэперу Дрейку. Цена покупки оказалась ошеломляющей. Об этом сообщает Dirt.

Обе сделки были совершены в марте 2022 года. Продажа дома Дрейку принесла Уильямсу 75 миллионов долларов (более 6,2 миллиарда рублей), а покупка нового обошлась почти в 50 миллионов (более 4,2 миллиарда рублей). Новый особняк американского поп-певца находится в районе Холмби-Хиллз — одном из самых престижных в Лос-Анджелесе. Уильямс заселился в дом, который построили в 2005 году, однако ранее на его месте располагался другой особняк. Им в разное время владели американские медиамагнаты, рок-группа The Kings и комедиантка Фанни Брайс. Предыдущий дом, за исключением фундамента, фасада и изогнутой лестницы, пришлось снести. Причиной стали конструктивные проблемы, которые возникли, когда один из хозяев решил нанять дизайнеров, чтобы «немного обновить» облик здания.

Новый дом сохранил прежнее великолепие, а также элементы некоторых первоначальных комнат. При этом он отвечает всем современным требованиям. Комплекс в европейском стиле площадью более 1700 квадратных метров включает в себя не только величественный особняк, но и пышный сад, пруд с карпами, выложенный голубым камнем, и просторный бассейн с морской водой. Десятки бумажных фонариков, подвешенных на огромных деревьях над обширной лужайкой, создают романтическую атмосферу. А за теннисным кортом спрятаны грядки для выращивания трав и овощей.

Элегантный особняк включает восемь спален, восемь ванных комнат и шесть дополнительных санузлов. В фойе дома полированный паркет, лепнина на стенах и столярные изделия, созданные по заказу хозяев, а в огромной гостиной — рояль. Фреска в просторной столовой изображает идиллическую природную сцену, при этом для завтрака предусмотрена отдельная комната. В доме также есть винный погреб с климат-контролем и дегустационной зоной, игровая комната и кабинет с антикварным камином.

Ранее известный американский модельер Томми Хилфигер продал свой дом в городе Аспен в штате Колорадо покупателю, имя которого осталось неизвестным. Стоимость сделки составила 50 миллионов долларов.