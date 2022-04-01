В Южной Корее столкнулись два учебно-тренировочных самолета

Три человека погибли в результате столкновения и падения учебных самолетов в Южной Корее

В Южной Корее на юге страны столкнулись два учебно-тренировочных самолета KT-1. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

В результате крушения погибли три пилота, еще один получил тяжелые ранения. Самолеты разбились на рисовом поле в Сачхоне, примерно в 300 километрах к югу от Сеула. К месту крушения направлено более 30 пожарных и спасателей.

Ранее в Китае потерпел крушение Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, летевший из Куньмина в Гуанчжоу. Самолет упал в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Его крушение вызвало сильный лесной пожар. Погибшими признаны все 123 пассажира и девять членов экипажа разбившегося судна.