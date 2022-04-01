Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Южной Корее столкнулись два учебно-тренировочных самолета

Три человека погибли в результате столкновения и падения учебных самолетов в Южной Корее

Фото: Doo-ho Kim / Wikimedia Commons

В Южной Корее на юге страны столкнулись два учебно-тренировочных самолета KT-1. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

В результате крушения погибли три пилота, еще один получил тяжелые ранения. Самолеты разбились на рисовом поле в Сачхоне, примерно в 300 километрах к югу от Сеула. К месту крушения направлено более 30 пожарных и спасателей.

Ранее в Китае потерпел крушение Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, летевший из Куньмина в Гуанчжоу. Самолет упал в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Его крушение вызвало сильный лесной пожар. Погибшими признаны все 123 пассажира и девять членов экипажа разбившегося судна.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Камеры зафиксировали момент обстрела нефтебазы в Белгороде вертолетами ВСУ
Россиянам назвали срок для накопления миллиона долларов
Власти США уличили в расовой предвзятости из-за гостеприимства к украинцам
Медведев высказался об упущенном шансе вновь стать первой ракеткой мира
Женщина сделала тату и заметила нелепую ошибку в эскизе после сеанса
Глава МЧС вылетит на место пожара в Белгороде
Российский тренер избил ребенка на занятии и попал на видео
В Совфеде объяснили неудачу в предотвращении удара по нефтебазе в Белгороде
Эксперты оценили риски появления контрафактной техники в России
В Москве посетитель ресторана ударил ножом в грудь официанта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.