Япония ввела новые санкции против российских физлиц и организаций из-за КНДР

МИД Японии объявил о введении санкций против четырех компаний и трех физлиц из России

Япония ввела санкции против трех физических лиц и четырех организаций из России за предполагаемое нарушение санкционного режима против КНДР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

Согласно заявлению ведомства, под санкции попали граждане России Александр Гаевой, Александр Часовников и Роман Алар, а также компании «Аполлон», «РК Бриз», «Зил-М» и «Парсек». Наложенные ограничения включают в себя заморозку банковских счетов и активов данных лиц в Японии. Также санкции коснутся шести граждан КНДР, которые проживают в России и Китае.

Ранее сообщалось, что Япония с 5 апреля вводит запрет на экспорт предметов роскоши в Россию. Согласно заявлению японских властей, под запрет в том числе попадает экспорт автомобилей премиум-класса, драгоценных камней и ювелирных изделий. До этого Токио также ввел несколько пакетов санкций против Москвы.