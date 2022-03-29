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Япония ввела запрет на экспорт в Россию предметов роскоши

Япония заявила о введении с 5 апреля запрета на экспорт предметов роскоши в Россию

Фото: Molly Darlington / Reuters

Япония с 5 апреля вводит запрет на экспорт предметов роскоши в Россию. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда, передает РИА Новости.

Согласно заявлению японских властей, под запрет в том числе попадает экспорт автомобилей премиум-класса, драгоценных камней и ювелирных изделий.

Ранее японское министерство иностранных дел заявило, что страна расширила санкции против России. В новый пакет ограничений попали 25 россиян и 81 организация. В санкционном списке оказались официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, глава «Северстали» Алексей Мордашов.

18 марта Япония ввела второй пакет санкций против России, под ограничения попали 15 физических лиц и девять компаний. Среди них официальный представитель МИД России Мария Захарова, восемь заместителей министра обороны, чиновники и предприниматели. Первый пакет санкций был объявлен Токио 15 марта.

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Марина Совина
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