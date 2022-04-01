В Литве арестовали квартиру ведущего Первого канала

В Литве арестовали квартиру ведущего шоу «Время покажет» на Первом канале Артема Шейнина

В Литве арестовали квартиру сотрудника Первого канала Артема Шейнина. Служба по расследованию финансовых преступлений Литвы (FNTT) заморозила недвижимость ведущего политического ток-шоу «Время покажет», сообщает LRT.

FNTT передала соответствующие документы в Реестровый центр Литвы «для дальнейших действий». Согласно данным издания, Шейнин и его жена владеют недвижимостью площадью 100 квадратных метров в курортном городе Паланга. В 2014 году цена объекта составляла 60 тысяч евро (5,5 миллиона рублей), однако к настоящему моменту недвижимость может стоит дороже.

Артем Шейнин занимает должность заместителя директора Дирекции социальных и публицистических программ Первого канала. С 2016 года он ведет программу «Время покажет», а с 2000-го сотрудничает с журналистом Владимиром Познером и занимается организацией съемок шоу «Познер». В марте 2022 года Шейнин попал под санкции Евросоюза из-за ситуации на Украине.

Ведущий также оказался в санкционном списке Великобритании вместе с главой «Яндекса» Тиграном Худавердяном и журналистом Арменом Гаспаряном. Санкции предполагают запрет на въезд в страну.

