В Совфеде нашли желающий выйти из состава Грузии по примеру Южной Осетии регион

Сенатор Климов: Аджария по примеру Южной Осетии и Абхазии может выйти из состава Грузии

Аджария, следуя примеру Абхазии и Южной Осетии, может выразить желание о выходе из состава Грузии, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, передает РИА Новости.

Сенатор допустил, что процессу выхода Аджарии из состава Грузии могут способствовать исторические особенности. «С учетом исторических (протурецких), религиозных (исламских) и географических (граничит по морю с Турцией) обстоятельств нетрудно понять, что Анкара не упустит возможности усилить через поддержку аджарских сепаратистов свое влияние в северовосточном Причерноморье», — пояснил Климов.

Он подчеркнул, что решение властей Грузии присоединиться к антироссийским санкциям негативно отразиться на местном населении.