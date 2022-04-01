В Госдуме ответили на решение Грузии присоединиться к санкциям против России

Депутат Белик назвал решение Грузии присоединиться к санкциям против России циничным шагом

Член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик ответил на решение Грузии присоединиться к антироссийским санкциям, назвав это циничным шагом. Об этом пишут «Известия».

По его словам, Грузия в 2008 году нарушила все человеческие нормы и международные правила, когда вторглась на территорию Южной Осетии и развязала бойню в Цхинвале, где погибли мирные граждане. Россия, в свою очередь, защитила Южную Осетию от агрессии, добавил депутат. Подобные действия грузинские политики сочли своим поражением и ожидали момента, чтобы выступить против Москвы, подчеркнул он.

«Сегодня, когда Южная Осетия заявила о намерении войти в состав России, Грузия не могла не воспользоваться ситуацией, которая складывается сейчас, и сделала циничный шаг — присоединилась к санкциям против нашей страны», — резюмировал Белик.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна поддерживает санкции в отношении России и присоединяется ко всем международным финансовым ограничениям. «К этому времени мы также участвуем во всех международных резолюциях, которые создаются для поддержки Украины», — подчеркнула она.