ВЦИОМ рассказал о доверии россиян политикам

ВЦИОМ сообщил, что 79% россиян одобряют деятельность президента

Более чем три четверти россиян (79 процентов) одобряют деятельность президента страны Владимира Путина. Это следует из данных, опубликованных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сообщается, что уровень положительной оценки работы премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России за минувшую неделю составил 51,8 и 52,4 процента соответственно.

Во ВЦИОМ также рассказали, что Путину доверяют 81 процент респондентов, Мишустину — 63,1 процента, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому — 41,1, председателю КПРФ Геннадию Зюганову — 27,5, руководителю фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову — 27,1, лидеру политической партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 8,4 процента.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 41 процент, КПРФ — 11,2, ЛДПР — 8,5, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,8, «Новые люди» — 4,6 процента.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что три четверти россиян (76 процентов) поддерживают решение президента Владимира Путина поставлять газ в Европу за рубли. Большая часть граждан отнеслись к данному решению лидера скорее положительно, отметили в центре.