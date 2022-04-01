Модный бренд Balenciaga попал в рейтинг 100 самых влиятельных компаний

Журнал Time включил бренд Balenciaga в рейтинг 100 самых влиятельных компаний 2022 года

Журнал Time включил испанский дом моды Balenciaga в список самых влиятельных компаний 2022 года. Полный перечень организаций опубликован на сайте издания.

Известно, что бренды, попавшие в рейтинг, оценивались по следующим критериям: актуальность, лидерство, влиятельность, успешность, амбициозность и внедрение инноваций. Всего список разбит на пять категорий — «Первопроходцы», «Лидеры», «Инноваторы», «Титаны» и «Разрушители».

«Благодаря креативному директору Демне Гвасалии модный дом Balenciaga управляет культурным духом времени», — говорится в заявлении Time. Как пишет издание, в сентябре 2021 года Balenciaga представил первую за 50 лет кутюрную коллекцию в цифровом формате в качестве одежды для героев компьютерной игры Fortnite.

Журналисты также отметили культурную значимость люксового бренда и его подход к новаторскому дизайну, который изменил индустрию моды. Кроме того, в результате сотрудничества с рэпером Канье Уэстом бренду удалось получить прибыль в размере двух миллиардов долларов.

Помимо Balenciaga в подборку Time попала основанная телезвездой Ким Кардашьян марка SKIMS стоимостью 3,2 миллиарда долларов. В список также вошли Amazon, Netflix, IBM, Apple и другие компании, которые продолжают активный рост в 2022 году.

В декабре 2021 года бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт возглавила рейтинг Forbes и стала самой влиятельной женщиной мира. Второе место в рейтинге заняла вице-президент США Камала Харрис, а третье — глава Европейского центрального банка и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.