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В Госдуме оценили попытки Украины вмешаться в венгерские выборы

Депутат Госдумы Пискарев обвинил Киев в ведении переговоров с оппозицией в Венгрии
Василий Пискарев

Василий Пискарев. Фото: Globallookpress.com

Попытки киевских властей повлиять на исход парламентских выборов в Венгрии представляют собой злостное вмешательство во внутренние дела республики. Так их оценил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.

Как отметил Пискарев, Украина копирует тактику Запада, который уже неоднократно вмешивался в избирательные процессы других стран.

«Действуя по американским методичкам, Киев сегодня ведет переговоры с венгерской оппозицией, в случае прихода которой к власти, ожидает от нее исполнения всего, чего не смог добиться от правительства Орбана [премьер-министра Венгрии Виктора Орбана]. Понятна их цель — изменить вектор внешней политики Будапешта и втянуть его в антироссийскую кампанию Запада», — пояснил председатель комиссии.

Он также подчеркнул, что украинские власти давно нарушают нормы международного права, и их поведение в отношении Венгрии является лишь очередным эпизодом «в череде преступных действий».

В конце марта глава венгерского МИД Петер Сийярто обвинил Киев в попытке повлиять на парламентские выборы в Венгрии, которые пройдут в стране 3 апреля. По его словам, украинское правительство проводит постоянные консультации с левыми силами Венгрии.

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Варвара Кошечкина
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